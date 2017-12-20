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"Avrupa'daki Türkiyeli gazeteci, yazar ve akademisyenlere yönelik suikast listesi var!"

20 Aralık 2017 21:03

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, "Avrupa'da yaşayan Türkiyeli gazeteci, yazar, akademisyen ve kanaat önderlerine yönelik saldırı planı yapıldığını" öne sürdü. Paylan, çeşitli kaynaklardan doğrulanan bir istihbarat aldığını belirterek, bu kişilere yönelik eylem hazırlığı olduğunu ve saldırganların Türkiye'den olduğunu iddia etti. Saldırı planlayanların silahlı suikast yapabileceğini kaydeden Paylan, Avrupalı emniyet birimlerininin bu istihbarat sonucunda tedbir aldıklarını söyledi. "Tek bir kişiye yönelik değil bir suikast listesi var. Orada hedefte olan isimler ve kurumlar var." diyen Paylan, suikast biriminin Türkiye kaynaklı olduğuna ilişkin belgelerin bulunduğunu ifade etti.

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