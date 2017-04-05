"Atatürk'ün fotoğrafı indirildi, Erdoğan'ınki asıldı" deyip, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attılar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Adana'da 7 Nisan'da gerçekleştireceği miting öncesi okullarda hazırlık yapıldığı ve Atatürk fotoğraflarının Erdoğan'ın fotoğrafları ile değiştirildiği iddia edildi. Evrensel'den Eylem Nazlıer'in haberine göre; Adana Kız Lisesi’ne Atatürk'ün afişlerinin yerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın afişleri asıldı. Öğrenciler bu durumu "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" diyerek protesto etti. "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan 7 Nisan'da Adana’da Toplu açılış töreni" yazan afişin yanına Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını asan öğrenciler okul koridorlarına Atatürk’ün fotoğraflarını koydu. Koridorda "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganları atan öğrenciler, okul idaresinin daha önce okulda siyaset yapılmayacağını belirttiğini, fakat okul kapısına mitinge çağrı afişi astığını öne sürdü.