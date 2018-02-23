"Amerika Türkler sayesinde bulundu, bizim korkumuzdan oraya yerleştiler"

Eski Refah Partisi milletvekili ve Akit yazarı Şevki Yılmaz, Amerika kıtasının Türklerin ataları sayesinde bulunduğunu savunurken "Orada Kızılderilileri yaktılar, bizim korkumuzdan Amerika'ya yerleştiler" ifadesini kullandı. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Öğrenci Konseyi ve Akil Öğrenciler Topluluğu'nun 'Bir Hilal Uğruna' adıyla düzenlediği etkinlikte konuşan Yılmaz şunları söyledi: "Anadolu, Müslümanların eline geçince Afrika ve Asya'ya gidip köle ticareti yapamadılar. Osmanlı tokadının uzanamadığı yerlerde, ‘Hindistan'a nasıl gideriz' diye okyanuslarda yol ararken önlerine boş Amerika adası geldi. Orada, Kızılderilileri yaktılar, bizim korkumuzdan Amerika'ya yerleştiler." Yılmaz ayrıca, "Darbe, domuz eti yemek gibi haramdır. Peygamberlerin hiçbiri ihtilalle gelmedi. Peygamberler inkilâpçıdır, ihtilal ise şeytan ve yandaşlarının yapısıdır. Dinimiz darbe dini değil, sevgi dinidir" dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Amerika kıtasının keşfi için şunları söylemişti: “Amerika kıtasının 1492'de Kolomb tarafından keşfedildiği iddia edilir. Oysa Kolomb'dan 314 sene önce 1178'de Müslüman denizciler Amerika kıtasına ulaşmışlardır. Hatta Kristof Kolomb'un hatıralarında Küba kıyılarında dağın tepesinde bir caminin varlığından bahsedilmektedir."