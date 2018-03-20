"Alıkonuldum" diyen avukat Burak Mengü'ye ait yeni görüntüler ortaya çıktı!

Eski CNN Türk sunucusu ve BirGün yazarı Nevşin Mengü'nün avukat kardeşi Burak Mengü hakkında "suç uydurmaktan" işlem yapıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü, tweet atarak kendilerini polis olarak tanıtan kişilerce kaçırıldığını söyleyen gazeteci Nevşin Mengü'nün kardeşi Burak Mengü ile ilgili yaptığı incelemede Mengü'nün kaçırıldığını söylediği gün bir müvekkili ile buluştuğu kamera görüntüleriyle tespit edildiği iddia edildi. Şikayetini geri çeken Burak Mengü hakkında "suç uydurmaktan" işlem yapıldı. Mengü, geçtiğimiz cumartesi günü tweet atarak “Polis kimliği gösterilmeden gözaltı kararı gösterilmeden sivil ekiplerce gözaltına alındım. Nereye diyorum kimse söylemiyor. Kim aldı bilmiyorum neden aldı onu da bilmiyorum” paylaşımını yapmış, ardından da darp edilerek serbest bırakıldığını söylemişti. Burak Mengü'nün kaçırıldığını iddia ettiği güzergahtaki tüm kamera kayıtlarını incelendiği polis raporunda, "Nişantaşı'ndaki evinden çıkan Burak Mengü, önce bir müvekkili ile buluştu. Müvekkilinin aracıyla Anadolu yakasına giden Mengü, ardından yine müvekkiliyle birlikte Zincirlikuyu'ya döndü. Adım adım incelenen görüntülerde darp edilme görüntülerine rastlanmadı" ifadeleri yer aldı. Polisin ifadesine başvurduğu Mengü'nün müvekkili de incelemeleri doğruladığı öne sürüldü. Burak Mengü'nün şikayetini geri çektiği, polisin Mengü hakkında ”Suç uydurmaktan” işlem yaparak dosyayı savcılığa gönderdiği öğrenildi.