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"Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon"

23 Şubat 2017 14:20

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda deplasmanda 1-0 yenildiği maçın rövanşında Rus temsilcisi Krasnodar ile sahasında 1-1 berabere kalarak, kupaya veda etti. Fenerbahçeli taraftarlar bir kez daha çileden çıktı. Son haftalardaki kötü gidişe rağmen Avrupa umuduyla Ülker Stadı’na gelen 25 bine yakın taraftar yine daha hüsrana uğradı. Sahada istenileni veremeyen amaçsız bir futbolcular topluluğu vardı. Buna rağmen destek sürdü ancak 75. dakikaya kadar. Bu dakikada pozisyon bulmakta zorlanan, istenileni veremeyen futbolculara tribünlerde ıslıklı tepkiler ve yuhalamalar başladı. Bunun ardından da tıpkı Kasımpaşa maçında olduğu gibi yine Ülker Stadı’nı dolduran taraftarlar hep bir ağızdan “Yönetim istifa” diye bağırmaya başladı. Ardından da Fenerbahçeli taraftarlar, daha önce ilk kongrede başkanlığa aday olacağını açıklayan Koç lehine tezahüratlarda bulundu.

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