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"AKP - MHP ittifakı, Kürt düşmanlığı üzerinden yürüyor"

14 Mart 2018 14:12

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıp serbest bırakılan Yeşiller Partisi Eş Sözcüsü Eylem Tuncaelli, AKP-MHP ittifakının Kürt düşmanlığı üzerinden ilerlediğini söyledi. KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan Yeşiller'den Tuncaelli, AKP-MHP ittifakının Kürt oylarının almasının imkansız olduğunu söyledi. "AKP-MHP ittifakı Kürt düşmanlığı üzerinden yürüyor" Tuncaelli açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Milliyetçi ulusalcı bir cephe. Halkların barışı, halkların bir arada yaşamı üzerinden değil, daha çok kutuplaşmayı artıran, bir Kürt düşmanlığı diye tanımlanabilecek hale gelen bir politika üzerinden yürüyor. O bölgede bu yapının oy alması çok zor, imkansız."

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