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"AK Parti-MHP ittifakı Sivas'ın ötesine geçemez; iktidar, 3.5 milyon Kürt'ün oyunu kaybetti"

02 Mart 2018 20:10

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan CHP Milletvekili Eren Erdem, AKP'nin MHP ile koalisyon yaparak elindeki 3.5 milyon Kürt seçmeni kaybettiğini söyledi. CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, AKP ile MHP arasındaki ittifak görüşmelerinin Allah'ın lütfu olduğunu belirterek, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidar partisi ile ittifak yapmaları beni son derece memnun etmiştir. Çünkü iktidar partisi, seçmeni olan 3.5 milyon Kürt'ün oyunu kaybetmiştir. Adımın Eren Erdem olduğu kadar eminim. Ben Esenler'de, Bağcılar'da gezdiğim zaman ben yıllardır buraya oy veriyorum ama MHP ile ittifak yaptıkları için oy vermeyeceğim diyen yüzlerce vatandaşla sohbet ediyoruz. Benim en mutlu olduğum durum budur" dedi. Bu birlikteliğin ittifak değil koalisyon olduğunu söyleyen Erdem, "İttifak kelimesi yanlıştır. Bu bir koalisyondur. İttifak işin süslemesidir. Hani koalisyonlar dönemi kapanıyordu? Açık bir koalisyondur bu. Sandık öncesi koalisyon. Normalde koalisyonlar seçim sonrası ortaya çıkardı, şimdi seçim öncesine çıktı bu sistem sayesinde. 50 artı 1'i bulmak için bir araya gelmek zorundalar. İstikrarsızlaştı Türkiye" dedi. "Kürtler MHP'ye antipatik bakıyor" "Kürt vatandaşlar MHP'ye antipatik bakıyorlar" diyen Eren Erdem, "Ak Parti-MHP ittifakı Sivas'ın ötesine geçemez, şu anda çok net söylüyorum bu ülkede yaşayan hiçbir Kürt vatandaşımız, bu koalisyona oy vermeyecektir" dedi ve "Bunların ikisinin ittifak ettiği iktidar değil, ittifak ettikleri şey Türkiye'yi beyaz toroslar dönemine geri götürmedeki ortak gayretleridir. Türkiye beyaz toros dönemine geri götürüldü, MHP'nin memnuniyeti bundan dolayıdır" diyerek sözlerini tamamladı.

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