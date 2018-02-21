"Afrin Harekâtı ile baskın seçim mi yapılacak?"

Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında iç ve dış siyasette yaşanan tüm sıcak gelimeler tartışıldı. Konuklardan Siyaset Stratejileri Uzmanı Elif Dördüncü Aydemir, Afrin Harekâtı'nın baskın seçim için kullanılacağını savundu. Aydemir, "Halkın neredeyse kutsal saydığı 'Mehmetçik'in böyle sınır ötesi bir operasyondayken herkesi kucaklayacak bir söylem yerine, kamplaştıracak, ana muhalefet partisini neredeyse PKK ile yan yana getirmek isteyen söylemler kullanmak, bunu sandığa tahvil etmek istediklerini gösteriyor" diye konuştu.