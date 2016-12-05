"Adım Tayyip" deyince Acun nasıl hitap edeceğini şaşırdı

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu ve yapımcılığını üstlendiği Tv 8 ekranlarında yayınlanan 'O Ses Türkiye' yarışmasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ismini alan yarışmacı jüriyi şaşırttı. 17 yaşındaki 'Tayyip', isminin nasıl konulduğunu izleyenlerle aynı anda annesinden öğrendi. Acun Ilıcalı'nın Tayyip'e kararını sorduğu anda yaşadığı şaşkınlık stüdyoyu güldürdü. Ilıcalı, "Hep kendisine 'Sayın Başbakanım, Sayın Cumhurbaşkanım' diye hitap ettiğim için garip geldi. İlk kez ismini kullanmış oldum" dedi.