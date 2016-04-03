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"ABD uçağında Müslüman aileye ayrımcılık" iddiası

03 Nisan 2016 22:59

Müslüman bir aile, Chicago'da bindiği ABD'li havayolu şirketi United Airlines'a ait uçaktan 'uçuş güvenliği' gerekçe gösterilerek indirildi. Olaya ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte Amerikan İslâm İlişkileri Konseyi, ''Müslüman yolcuların en dayanaksız gerekçelerle uçaklardan indirilmesinden bıktık'' açıklamasını yaptı. Başlarına gelen olayı, 30 Mart'ta görüntüleriyle birlikte Facebook hesaplarından paylaşan aile iletide; 'Görünüşümüz dışında hiçbir gerekçesi olmamasına rağmen bahar tatili için Washington D.C.'ye gitmek isteyen benim ve ailem hakkında hüküm veren ve 'uçuş güvenliği meselesi' gerekçesiyle bizi uçaktan kovan United Airlines utanmalı. Üç çocuğum böyle bir olayı tecrübe etmek için çok gençler' yazdı. Daha sonra şirket tarafından yapılan açıklamada çocuklarının koltuğuyla alakalı bir problem olduğu, uçuşlarının yeniden planlanması gerektiği açıklandı. Şirket, çalışanlarının profesyonel olduğunu ve ayrımcılığa tolerans göstermeyeceğini belirtti.

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