"24 bin 825 çocuğun cinsel istismarı dosyasının yüzde 40'ı cezasız kaldı"

Bir grup çocuk hakları aktivisti Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bir video yayınladı. Çocuk haklarının Türkiye’deki durumuna değinen videoda, cinsel istismarla ilgili çıkarılmaya çalışılan yasa ve çocuk hakları için çalışmalar yürüten Gündem Çocuk Derneği’nin faaliyetlerinin durdurulmasına da tepki gösterildi. Çocuk yaşta zorla evlilikler, çocukların yaşam hakkı, mülteci çocukların hakları, çocuk hak ihlallerinde cezasızlık, çocuğun cinsel istismarı gibi Türkiye’de yaşanan hak ihlallerine dikkat çekildi. (Kaynak: Bianet)