"2:22" film fragmanı

Bu hafta vizyona giren filmler (30.06.2017) Bu hafta Türkiye'deki sinema salonlarında 7 yabancı film vizyona girecek. İşte o filmler... AAA29 Haziran 2017 114 2:22 Dylan Branson New York’ta hava trafiği kontrol merkezinde çalışan bir elemandır. Bir gün, saat 2:22’de bir ışık huzmesi yüzünden birkaç saniyeliğine kör olup kadar iki uçağın neredeyse havada çarpışmasına neden olmasıyla birlikte mükemmel kariyeri ve hayatı darmadağın olur. Ancak yaşanan olayın yankısı sona ermez. Her gün aynı dakikada yaşananlar tekrarlanmaya başlar. Bu durum onu en sonunda Grand Central Terminali’ne yönlendirir. Çarpışmak üzere olan uçaklardan birinin yolcusu olan Sarah ile de tanışınca, hayatının ve zamanının kontrolünü yeniden eline alması gerekecektir... Yönetmenliğini Paui Currie'nin üstlendiği yapımın başrollerini Teresa Palmer, Michiel Huisman ve Sam Reid üstleniyor.