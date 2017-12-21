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"15 yıldır yapılmayanı yapmaya çalışıyoruz ama hizmetlerimiz İBB tarafından engelleniyor"

21 Aralık 2017 18:24

İstanbul Nispetiye Caddesi'nde Beşiktaş Belediyesi zabıta ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Zabıta ekipleri yol yapım çalışmaları nedeniyle karşı karşıya geldi. Gerginlik üzerine çok sayıda polis ekibi buraya sevk edildi. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleriyle tartıştı. Hazinedar Twitter hesabından, İBB Başkanı Mevlüt Uysal'a yazdı, "Sayın Mevlüt Uysal Beşiktaş'a 15 yıldır yapılmayanı yapmaya çalışıyoruz fakat hizmetlerimiz İBB Zabıta ekipleri tarafından engelleniyor. İBB Yetkisinde olan ana arterlerde yeter ki milletimize hizmet edelim diyerek çalışma yapıyoruz ancak engellemelerle karşı karşıyayız" dedi.

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