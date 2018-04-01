"15 Temmuz'da uçaklarla kaçıp, güvende olduğunu anlayınca kahramanlık taslayan lideriniz var sizin!"

İyi Parti, 1. Olağanüstü Kurultayı'nda konuşan Genel Başkan Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu sözlerle eleştirdi: "Saf temiz herkesi kendi gibi bilen insanlarımız var bizim, ya sizin? Sizinle aynı dili konuşan tıpkı sizin gibi yüze gülümseyip arkadan malı götüren tosunlarınız var sizin... 28 Şubatta korku dağları beklerken yağlı kazıkla tehdit edildiğimizde dönemin ceberrutları karşısında dimdik duran karakterimiz var bizim, peki ya sizin? 15 Temmuz'da millet, devleti sokaktan toplarken uçaklarla kaçıp güvende olduğunu anlayınca kahramanlık taslayan lideriniz var sizin!"