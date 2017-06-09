"11" filminin fragmanı

Can Varol'un yönetmenliğini yaptığı ve yerli korku filmlerine yeni bir soluk getirecek olan "11", otoskopi rahatsızlığı bulunan genç bir kızın tedaviyi reddettikten sonra yaşadığı gerilimli olayları konu ediniyor. Zeynep Gülay, Anıl Can Yılar, Osman Cavcı, Suat İnal, Cansu Şahin, Ufuk Avcı ve Kristina Ivanova'nın rol aldığı filmin senaryosunu Ali Cumhur Demir kaleme aldı. Ayrıca kurgusunu Aziz İmamoğlu'nun hazırladığı ve dijital medya işlerini ise Alaattin Çağıl'ın yaptığı ' ve tüm sosyal paylaşım platformlarında yoğun ilgi gören 11' filmi, izleyicisiyle buluşuyor.