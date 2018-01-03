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"10 yaşındaki engelli öğrenciye şiddet" iddiası

03 Ocak 2018 14:53

Burdur'un Bucak ilçesinde 10 yaşındaki engelli öğrenciye şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen, okul müdürü ve müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı. Üç isim hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Burdur, Bucak’taki İsmail Şerife Sarı Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’nde koruma altında bulunan 5’inci sınıf öğrencisi T.K. adlı çocuk, özel sınıfta eğitim gördüğü Barbaros Ortaokulu’nda öğretmeni İ.B. tarafından şiddete maruz kaldı. 27 Aralık günü yaşanan olayın ardından öğrenciye şiddet uygulandığı iddia edilen öğretmen, okul müdürü ve müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı. Olaya ilişkin bir açıklama yapan Burdur Valiliği, şu bilgileri verdi: “Bucak ilçesi İsmail Şerife Sarı Rehabilitasyon ve Bakım Merkezinde bakım ve koruma altında olan 2007 doğumlu T.K. adlı çocuğumuza okuduğu Barbaros Ortaokulu 5’inci sınıfında öğretmeni İ.B. tarafından uygulanan şiddet görüntüleri sosyal medyada yayınlanmış olup, konu 02.01.2018 günü saat 17.35’te Bucak Kaymakamlığına iletilmiştir. Yapılan incelemede; şiddet olayının 27.12.2017 tarihinde gerçekleştiği anlaşılmıştır. Görüntülerde öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen İ.B., okul müdür yardımcısı F.İ. ve okul müdürü A.Ö. derhal görevden uzaklaştırılmış, idari yönden disiplin soruşturması başlatılmış, adli yönden de Bucak Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır” dedi.

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