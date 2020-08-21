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320 milyar metreküp doğal gaz rezervi çalışmalarına katılan Fatih sondaj gemisini Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle uğurlamıştı

Uğurlama İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde yapılmıştı

21 Ağustos 2020 15:41

Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulduğu açıklanan Fatih sondaj gemisini, 3 ay önce Cumhurbaşkanı Erdoğan uğurlamıştı. Bulunan rezervin açıklanmasının ardından, uğurlama görüntüleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bulunan rezervle ilgili olarak "Fatih sondaj gemimiz 20 Temmuz'da başladığı Tuna 1 Sondaj Kuyusu'nda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulmuş durumda. Kendisini Boğaz'dan uğurladığım günü hatırlıyorum. İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde Karadeniz'e uğurladık" diye konuştu. 

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