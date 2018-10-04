31 Ocak 1990 | McDonald's, Sovyetler Birliği'ndeki ilk şubesini açıyor

Amerikan fast-food zinciri McDonald's, Sovyetler Birliği'ndeki ilk şubesini 31 Ocak 1990 tarihinde Moskova'da bulunan Puşkin Meydanı'nda hizmete açtı. Rus halkının oldukça ilgisini çeken restoran önünde uzun kuyruklar oluşmuştu. Açılışın yapıldığı gün yaklaşık otuz bin müşteriyi ağırlayan McDonald's, böylelikle tüm zamanların açılış günü kalabalık rekorunu Moskova'da kırmış oldu. Bu ticari girişim aynı zamanda Sovyetler Birliği'ne giren ilk Amerikan sermayesidir. Bu da Amerika'nın, Sovyet Rusya karşısında almış olduğu galibiyetin bir simgesi olmuştur.