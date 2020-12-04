305 metrelik fabrika bacasının yıkılma anı; yere düşme süresi 10 saniyeyi geçti

ABD'de Widows Creek Fosil Fabrikası'nda yıkılması planlanan 305 metre uzunluğundaki (1000 fit) baca, kontrollü bir şekilde patlatılarak 10 saniyeyi aşkın bir sürede yıkıldı. Kontrollü yıkım anları saniye saniye kaydedildi.

ABD'nin Tennessee eyaletindeki Widows Creek Fosil Fabrikası'na ait 305 metre uzunluğundaki baca işlevini kaybettiği gerekçesiyle kontrollü bir şekilde patlatılarak yıkıldı.

O anlar ise anbean kameralara yansıdı. Altı bin sondaj deliğine yerleştirilen patlayıcıların aktif hale getirilmesiyle dev bacanın 10 saniyeyi aşkın bir sürede tamamen yıkıldığı görüldü.

Kaynak: DHA