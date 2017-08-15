300 polis ile uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezindeki 4 ilçede uyuşturucu tacirlerine yönelik, helikopter ve özel harekat timleri destekli eş zamanlı 'Şafak operasyonu' düzenledi. Yaklaşık 300 polis ile 17 ayrı noktaya günün ilk ışıklarında yapılan operasyon droneler ile kaydedildi. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin öncülüğünde terör ve asayiş ekiplerinin de katıldığı uyuşturucu operasyonu saat 05.00'te başladı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nde toplanan yaklaşık 300 polis arasında ekipler oluşturuldu. Havadan polis helikopteri karada ise Özel Harekat timlerinin destek verdiği operasyonda, merkez Yenişehir, Bağlar, Sur ve Kayapınar İlçesi'ndeki 17 ayrı adrese şafak vakti operasyon yapıldı. Uyuşturucu temini ve ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda, cadde ve köşe başlarında özel harekat timleri güvenlik önlemi alırken, polis baskın düzenledikleri evlerin eklentileri ve kullanılmayan terk edilmiş yapılarda da aramalar yaptı. Sur İlçesi'ndeki aramalar sırasında polis drone uçurarak görüntüleri kaydederek izledi. Kentin farklı noktalarında uyuşturucu operasyonu devam ediyor. Video: Zeynep BEŞERLER