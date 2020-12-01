T24 LogoT24 Logo
Haberler

300 liralık cihaz için 12 bin lira kargo ücreti ödeyince, gerçek ortaya çıktı

Narkotik ekipleri yaptıkları operasyonda 64 kilo 280 gram afyon sakızı ele geçirdi

01 Aralık 2020 11:29

İstanbul’da 300 liralık dikiş makinesi motorunu 12 bin lira ödeyerek Hollanda’ya göndermeye çalışan bir kişi polis ekiplerince şüpheli bulundu. Uyuşturucu sevkiyatı ihtimalini değerlendiren narkotik ekipleri yaptıkları operasyonda 64 kilo 280 gram afyon sakızı ele geçirdi.

Sözcü'de yer alan habere göre, operasyon, İstanbul Narkotik Polisi ekiplerince gerçekleştirildi. Zehir tacirlerine karşı çalışma yapan polis ekipleri, takip edilen bir şüphelinin Esenyurt'ta bir kargo şirketine dikiş makinesi motoru götürdüğünü belirledi. Araştırmalarda, şüphelinin 300 lira değerindeki makine motorunu 12 bin lira ödeyerek Hollanda'ya göndermeye çalıştığı anlaşıldı.

Dedektör köpek tepki verdi

Durumu şüpheli bulan polis ekipleri,  dikiş makinesi motorunu dedektör köpek “Kuki”ye koklattı. Dedektör köpek tepki verince içinde uyuşturucu bulunduğundan şüphelenilen motor daire testere ile kesildi. Polis ekiplerinin açtığı motorun içerisinde, eroin yapımında da kullanılan afyon sakızı ele geçirildi.

Kıyma makinesinden makine motoruna

Polis ekipleri, olayla bağlantılı şüphelinin Küçükçekmece'deki bir adreste olduğunu belirledi. Adrese düzenlenen baskında, şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, içerisinde afyon sakızı bulunan bir makine ile yüklü miktarda afyon sakızı ele geçirildi. Şüphelilerin afyon sakızını kıyma makinesinde incelterek motora doldurduğu anlaşıldı.

Hollanda'ya göndereceklerdi

Toplamda, 64 kilo 280 gram afyon sakızı ele geçirilirken, uyuşturucunun Afganistan'da üretildiği, İran üzerinden ülkemize getirildiği belirtildi. Hollanda'ya gönderilmesi planlanan uyuşturucu ile ilgili 2 şüphelinin arandığı öğrenildi.

Kaynak: Sözcü

ETİKETLER

istanbulesenyurtoperasyonbaskınnarkotik

Diğer Videolar

İstanbul'da kar etkisi; trafik durma noktasına geldi

Guatemala’da asker ile göçmenler arasında arbede

Metro raylarına atlayan çıplak adam, elektrik çarpması sonucu öldü

İstanbul beyaza büründü

İzmir'de Suriyeli aileye ırkçı saldırı

Hukukçu Mücahit Birinci: Açtık Ayasofya'yı ohh

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Maruz kaldığı çıplak aramayı anlatan Mücella Yapıcı: Korkunçtu; utanmamam gerektiğini...

Yeni Akit Haber Müdürü Murat Alan’dan sağlık çalışanlarına yönelik tepki...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Devletin televizyonunda karşımıza çıkarılan birinin, bu kadar büyük...

Cumhurbaşkanlığı 2021'de iki yeni saray yaptıracak...

Karar yazarı Kahveci: Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'a yol gözüktü...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Maruz kaldığı çıplak aramayı anlatan Mücella Yapıcı: Korkunçtu; utanmamam gerektiğini...

Yeni Akit Haber Müdürü Murat Alan’dan sağlık çalışanlarına yönelik tepki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24