300 liralık cihaz için 12 bin lira kargo ücreti ödeyince, gerçek ortaya çıktı

Sözcü'de yer alan habere göre, operasyon, İstanbul Narkotik Polisi ekiplerince gerçekleştirildi. Zehir tacirlerine karşı çalışma yapan polis ekipleri, takip edilen bir şüphelinin Esenyurt'ta bir kargo şirketine dikiş makinesi motoru götürdüğünü belirledi. Araştırmalarda, şüphelinin 300 lira değerindeki makine motorunu 12 bin lira ödeyerek Hollanda'ya göndermeye çalıştığı anlaşıldı.

Dedektör köpek tepki verdi

Durumu şüpheli bulan polis ekipleri, dikiş makinesi motorunu dedektör köpek “Kuki”ye koklattı. Dedektör köpek tepki verince içinde uyuşturucu bulunduğundan şüphelenilen motor daire testere ile kesildi. Polis ekiplerinin açtığı motorun içerisinde, eroin yapımında da kullanılan afyon sakızı ele geçirildi.

Kıyma makinesinden makine motoruna

Polis ekipleri, olayla bağlantılı şüphelinin Küçükçekmece'deki bir adreste olduğunu belirledi. Adrese düzenlenen baskında, şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, içerisinde afyon sakızı bulunan bir makine ile yüklü miktarda afyon sakızı ele geçirildi. Şüphelilerin afyon sakızını kıyma makinesinde incelterek motora doldurduğu anlaşıldı.

Hollanda'ya göndereceklerdi

Toplamda, 64 kilo 280 gram afyon sakızı ele geçirilirken, uyuşturucunun Afganistan'da üretildiği, İran üzerinden ülkemize getirildiği belirtildi. Hollanda'ya gönderilmesi planlanan uyuşturucu ile ilgili 2 şüphelinin arandığı öğrenildi.

Kaynak: Sözcü