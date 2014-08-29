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300 bin voltluk sanat

29 Ağustos 2014 15:34

ABD'li fotoğrafçı Patrick Hall, insanların duygularını en sade haliyle görüntüleyebilmek için gönüllülerin vücuduna 300 bin voltluk elektrik verip, yüz ifadelerini fotoğrafladı. Gönüllülere emniyet görevlilerinin kullandığı şok cihazı aracılığıyla elektrik verildiği anın yavaş çekimde videosu internette yayımlandı. Günlük hayatta her hareketimizin insanların dikkatini çekmek ya da havalı görünmek odaklı geliştiğini ifade eden 32 yaşındaki fotoğrafçı, bu proje ile 90'dan fazla kişinin acıyla yüzleştiği en saf halini gözler önüne serdi. Katılımcılar ise bir sinek ısırığı gibi ağrı hissettiklerini ancak birkaç dakika içinde o şoku atlattıklarını belirtti. Güvenlik görevlilerinin kullandığı cihazlarda şiddet 30 ila 50 bin volt arasında değişiyor ancak amper değeri düşük olduğu için ölümcül risk taşımıyor.

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