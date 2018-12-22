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30 yıllık Meclis muhabiri: Bütçe kapanış konuşması; gazeteci yok, bakan yok, hükümet yok; Meclis bitmiş

22 Aralık 2018 12:55

Deneyimli gazeteci Fatih Ertürk, TBMM'deki bütçe görüşmelerinin kapanış konuşmasına herhangi bir bakanın katılmamasının ardından, “Meclis bitmiş” youmunda bulundu. Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ertürk, “Parlamento'da 'Meclis muhabiri' olalı bugün tam 30 yıl oldu. Bir ülkenin halkı kendi parlamentosunu nasıl kapatır hala anlamıyorum. TBMM Bütçe kapanış konuşması; ilk defa gazeteci yok, bakan yok, hükümet yok, liderlerin ikisi var konuşan lider yok. Meclis bitmiş. Yazık, çok yazık…” ifadelerini kullandı.

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