30 yıl boyunca dev etkinliklere sahne olan 'Saray' yerle bir oldu

'Saray (The Palace)' olarak bilinen, konserden müsabakalara çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapmış olan binanın son yıkım aşaması tamamlandı.

ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Auburns Hills kentindeki kompleks, patlatılarak yerle bir oldu.

Detroit Piston basketbol takımının 'Saray'ı olarak bilinen yapıda son NBA karşılaşması 11 Nisan 2017'de, Bob Seger'in sahne aldığı binadaki son konser ise 23 Eylül 2017'de düzenlenmişti.

Şubat ayında başlayan yıkım çalışmalarının son aşaması seyretmek için çok sayıda kişi bölgeye akın etti.

Yaklaşık 92 bin metrekarelik arsa, enkaz yığınından temizlendikten sonra belediye tarafından araştırma ve geliştirme içi ofis alanı olarak kullanılacak.

Kaynak: Euronews