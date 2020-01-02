30 ton ağırlığındaki buhar kazanını taşıyan TIR, trafikte görenleri şaşırttı

Malatya’dan Trabzon'a 30 tonluk dev buhar kazanını taşıyan TIR, trafikte görenleri şaşırttı.

Malatya’da üretilen ve Trabzon'da bir elektrik santralinde kullanılacak olan dev buhar kazanı, karayolu ile Trabzon'a götürülmek üzere yola çıkartıldı. İki gün önce Malatya'dan yola çıkan kazanın geceleri taşınmasına izin verilmezken, kazanı taşıyan TIR, 248 kilometre yol katedip Sivas'a ulaştı. 5 metre 80 santim genişliğe, 4 metre 30 santim yüksekliğe ve 17 metre uzunluğa sahip yaklaşık 30 ton ağırlığındaki kazanı trafikte taşıyan TIR'ın Pazar günü (5 Aralık) Trabzon'a varması planlanıyor.

Dev buhar kazanını taşıyan TIR'ın şoförü Selim Dönmez, "Götürmek zor oluyor. Bazı vatandaşlar acele ediyor. Eskortumuz olduğu için telsizlerle anlaşarak koordineli bir şekilde gidiyoruz. Gece gidemiyoruz. Gündüz gidebiliyoruz. Kanunen gece götüremiyoruz, gece karanlıkta riskli oluyor" dedi.