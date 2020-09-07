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30 dakika 57 saniye boyunca buz fanusta kaldı; rekor kırdı

Koeberl, 200 kilogramdan fazla buz küpüyle dolu bir cam kutuda rekor denemesinde bulundu

07 Eylül 2020 12:36

'Avusturya'nın buz adamı' olarak bilinen sporcu Josef Koeberl buz fanusta gerçekleştirdiği denemede iki saat 30 dakika 57 saniye kalarak rekor kırdı. 

Avusturya'nın buz adamı olarak bilinen sporcu Josef Koeberl 200 kilogramdan fazla buz küpüyle dolu özel yapım bir cam kutuda rekor denemesinde bulundu. Avusturya'nın bu adamı, iki saat 30 dakika 57 saniye kalarak rekor kırdı. Koeberl, Avusturya'nın Melk kentinde gerçekleştirdiği performansıyla kendisine ait 2 saat 8 dakika 47 saniyelik 'En uzun süre tam vücut buz teması' rekorunu yarım saat ile taçlandırdı.

Kaynak: DHA

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