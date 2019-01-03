30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili soruyu yanıtlayamayan yarışmacı izleyenleri şaşırttı

TRT 1'de Engin Altan Düzyatan'ın sunduğu 3'te 3 Tarih programındaki bir soruya verilen yanıt sosyal medyada çok konuşuldu. Kadın yarışmacı orman mühendisi Fulya Koçan'ın, "30 Ağustos Zafer Bayramı hangi olayı anmak için kutlanan bir ulusal bayramdır?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada olay oldu. Yarışmacının soruya cevap verememesinin ardından sunucu ve aynı zamanda Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın yarışmacıya tatlı sert yüklenmesi dikkat çekti. Yarışmacı soru karşısında, "Soruyu görünce kaldım yani" diye karşılık verdi. Engin Altan Düzyatan'ın, "Soruyu tekrar okursanız, aslında her şey kendi içinde açıklanıyor soruda" demesine yarışmacı, "Tabii ki bu soruyla ilgili bir fikrim var demeyeceğim, elbette olmalı" şeklinde karşılık verirken yarışmacı yine de yanlış yanıt verdi.