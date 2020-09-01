30 Ağustos gösterisinde oyuncu yaralı taklidi yaptı; sonrasında olanlar...

Yerde rol gereği yatan oyuncu ise ilk etapta şaşırsa da köpeğin kendisine gösterdiği ilgi sonrasında tebessüm etti. Köpeğin arkadaşlarına yardımcı olmaya çalıştığını gören ekipteki diğer oyuncular da rollerini bir kenara bırakarak köpeği sevmeye başladı. Bir süre sonra görevliler tarafından köpeğin alanın dışına alınmasının ardından oyun kaldığı yerden devam etti.