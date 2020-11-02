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3 yaşındaki Elif’in kurtarılma anını çeken itfaiye fotoğrafçısı Süreyya Mümtaz Kurt anlattı: Baktıkça içim titriyor

O anları çeken İstanbul İtfaiyesi'nde fotoğrafçı olarak görev yapan Süreyya Mümtaz Kurt, anlattı

02 Kasım 2020 16:17

Adil Ergin Bağcı

90'dan fazla vatandaşın hayatını kaybettiği İzmir'deki depremde 65 saat sonra İzmir'in Bayraklı ilçesinde Doğanlar Apartmanı'nın enkazından kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in o anlarını ölümsüzleştiren İstanbul İtfaiyesi'nde fotoğrafçı olarak görev yapan Süreyya Mümtaz Kurt, o anları anlattı. 

T24'e konuşan ve o anlarda yaşadığı duyguları "Çok zordu. Bambaşkaydı" sözleriyle anlatan Kurt, "Fotoğrafa bakamıyorum, baktıkça içim titriyor" dedi. 

Kurt şunları söyledi;

"3 gündür burada arkadaşlarla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sabah saatlerinde arkadaşlarımız Elif bebeği bulduklarında çok sevinmiştik. Arkadaşlar sedye istedi. Ben de o esnada oradan bir canlı çıkacağını sezinleyerek itfaiye aracının üstüne çıktım. O esnada itfaiyeci abimiz Muammer Çelik Elif'in yüzünü sildiği esnada Elif Muammer abinin baş parmağını yakaladı. O esnada deklanşöre bastım. Çok zor bir duyguydu. Bambaşkaydı."

Elif bebeğin kurtarıldığı anları da anlatan Kurt, "Hepimiz ister istemez hüzünlendik. Benim de bir kızım var sonuçta. Anlatılmaz yaşanır. 10 yıldır bu işi yapıyorum ilk defa böyle bir şey yaşadım" diye konuştu. 

Fotoğrafa bakamadığını söyleyen Kurt, "Baktıkça içim titriyor" ifadesini kullandı. 

 

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