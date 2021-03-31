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3 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak can verdi

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

31 Mart 2021 08:32

İstanbul Avcılar’da 3 yaşındaki çocuğa evinin önünde kamyonet çarptı. Çocuk hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğlen 14.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi’nde meydana geldi. Umut K. (3) isimli çocuk evinin önünde karşıdan karşıya geçerken yoldan geçen kamyonet üzerinden geçti. Yaşanan kaza sonrasında ağır yaralanan minik Umut, hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti. Sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay sonrası yakınları sinir krizi geçirdi. Olayı duyan minik Umut’un akrabası yaşananları anlatarak, “Çocuğa vurmuş, çocuk vefat etti. 3-4 yaşlarındaydı, sürücü teslim oldu. Çocuk karşıdan karşıya geçiyormuş” dedi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Yaşanan feci olay ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kamyonetin yolda seyir halinde iken Umut K.’nin karşıdan karşıya koşması ve bir anda kamyonetin ön ve arka tekerlerinin üzerinden geçmesi görülüyor.

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