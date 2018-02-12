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3 yaşındaki çocuğa tecavüz etmeye kalktı, yarı çıplak yakalandı!

12 Şubat 2018 13:50

Adana'da bir kişi, sokak düğünü sırasında düğün sahibinin evinde 3 yaşındaki kıza tecavüz etmek isterken yakalandı. Çıplak halde evden çıkıp sokakta kaçmaya çalışırken yakalanan kişiye linç girişimi, polis tarafından engellendi. Komşusunun sokaktaki düğününe giden Sedat K., bir müddet müzik eşliğinde oynayanları izledikten sonra düğün evine girdi. Burada annesi tarafından bir odada uyutulan 3 yaşındaki kız çocuğunu gören Sedat K. odaya girip kendi üzerindekileri ve çocuğun kıyafetlerini çıkarttı. Bu sırada düğündeki davetlilerinden bir kişi, tuvalet ihtiyacını gidermek için eve girdiğinde, Sedat K.'yı üzeri çıplak halde küçük kızın yanında gördü. Evin önünden duran tuğlayı alıp, tekrar eve giren davetli, Sedat K.'ya saldırdı. Evden gelen bağırma sesini duyan diğer davetlilerde Sedat K.'ya saldırıp, linç etmek istedi. Şüpheli Sedat K., çıplak halde evden kaçıp, sokakta koşmaya başladı. Vatandaşların ve polisin kovaladığı şüpheli, fazla uzaklaşamadan yakalandı. Küçük kız ise, çağrılan ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Sedat K., sağlık kontrolüne çarşafa sarılı halde getirildi. Küçük kızın yakınları, zanlının sağlık kontrolüne getirildiği hastaneye gelerek, saldırmak isteyince polis, Sedat K.'yı arka kapıdan çıkardı. Çevik kuvvet polislerinin yoğun güvenlik önlemi altında çelik yelek giydirilerek adliyeye getirilen Sedat K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Taciz mağduru küçük kızın hastanedeki tedavisi devam ederken, yakınları ve komşuları da durumu protesto etmek için bölgede bulunan polis merkezine yürümek istedi. Mahalleli zanlının idamla cezalandırılması istedi. Eylemde ”İdam, İdam”, “ Ya ölecek, ya ölecek” sloganları atıldı. Bir süre zanlı Sedat K. aleyhinde slogan atan grup, daha sonra olaysız şekilde dağıldı. Küçük kızın tecavüze uğrayıp uğramadığı ise hastaneden gelecek rapor sonucunda kesinlik kazanacak.

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