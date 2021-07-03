3 Temmuz düellosu; Fenerbahçe 'hesap vakti' dedi, Trabzonspor 'futbol dünyasına' seslendi

Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüpleri, 3 Temmuz 2011'deki şike davası sürecinde yaşananların 10. yıl dönümünde karşılıklı videolar yayınladı.

Fenerbahçe, 'kumpas' olarak nitelendirdiği sürece ilişkin hazırladığı videoyu 'Şimdi #HesapVakti!" ifadesiyle paylaşırken, Trabzonspor ise 'şike' olarak nitelendirdiği sürece ilişkin hazırladığı videoyu 'Futbol Dünyasına' ifadeleriyle paylaştı.

Fenerbahçe, hazırladığı videoda şike iddialarını iftira olarak niteleyip Aziz Yıldırım'ın söz konusu iddialarla ilgili açıklamasına yer verdi. 3 Temmuz sürecinin ardından yaşananlara ve basında yer alan haberlere yer verilen videoda, FETÖ imasında bulunarak "Örgütün sözcülüğünü yapanlar sizlerle hesaplaşacağız" denildi.

Trabzonspor'dan İngilizce video

3 Temmuz sürecini 'şike' olarak nitelendiren Trabzonspor ise sosyal meyda hesaplarından yayınladığı İngilizce video ile dünya futboluna seslenerek "3 bin 650 gün önce Türkiye'de Trabzonspor'a karşı dünyanın en büyük şike skandalı meydana geldi. Üzeri örtüldü, şike yapanlar ödüllendirildi! Tranzonspor mağdur edildi! Biz temiz futbol istiyoruz! Biz adalet istiyoruz!" dedi.