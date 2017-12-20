3 milyar sterline 8 yılda inşa edilmişti, İngiltere'nin en büyük uçak gemisi su alıyor

Haziran ayında Kraliçe 2. Elizabeth'in de katıldığı törenle suya indirilen İngiltere tarihinin en büyük uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'in su aldığı ortaya çıktı İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, uçak gemisinde yapılan testlerde şaft milinin su sızdırdığı belirlendi. Yapımı 8 yıl süren ve 3 milyar 100 milyon sterline (yaklaşık 4 milyar 200 milyon dolar) mal olan HMS Queen Elizabeth'in tamir masraflarının da gemiyi inşa eden şirket tarafından karşılanacağı belirtildi. 280 metre uzunluğundaki gemi 1000 mürettebat alabiliyor. Ayrıca 40 savaş uçağı taşıyabiliyor.