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3 mahalleyi boşaltan yangının izleri koyunların üzerinde

09 Şubat 2021 13:10

Kastamonu’nun Abana ilçesinde çıkan yangın kısmen kontrol altına alınırken, yangından zarar gören vatandaşların ise yaraları sarılmaya çalışılıyor. Yangında sahibinin kovayla su taşıyarak yanmaktan kurtardığı koyunların üzerinde ise yangının izleri kaldı.

Abana’ya bağlı Çayırcık Mahallesi’nde şiddetli rüzgarın da etkisiyle enerji nakil hatlarından sıçrayan kıvılcımlar sonucunda ormanlık alanda yangının çıktığı tahmin edilirken, yaklaşık 50 hektarlık alanda etkili olan yangın sebebiyle evler yandı, mezarlıklarda zarar gördü.

Yangına Abana, Bozkurt, Çatalzeytin, Türkeli, İnebolu, Taşköprü, Kastamonu, Küre başta olmak üzere çevre ilçelerinden ve illerden gelen çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler müdahale etti. 

KastamonuAbana ilçesiyangınyangından kurtulan koyunlarÇayırcık Mahallesi’

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