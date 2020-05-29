3 kişinin yaşlı adamı gasp ettiği anlar güvenlik kamerasında

Beyoğlu'nda bayram sabahı kedilere mama vermek için sokağa çıkan yaşlı adamın gasp edildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Beyoğlu Karaköy Mürver Sokak içerisinde Ramazan Bayramı'nın ilk günü sabah saatlerinde Mustafa Karadağ isimli yaşlı adam kedilere mama vermek için dışarıya çıktığı sırada gasp edilmiş ve gaspçılar ceketinden bulunan 5 bin lira para ve cüzdanını çalarak kayıplara karışmıştı. Karadağ'ın şikayeti üzerine çalışma başlatan polisler, aramalar sırasında şahısları uzaklaşmadan yakalayarak gözaltına almıştı.

Yaşlı adamın gasp edildiği anlara ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iki kişinin yaşlı adamın ellerini tutup, ağzını kapatmaya çalıştığı, oradan tesadüfen geçiyormuş gibi davranan 3'üncü kişinin de gaspa yardım ederek parayı aldığı görülüyor. Daha sonra gaspçılar olay yerinden kaçıyor.