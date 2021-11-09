3 kırımızı kartın çıktığı maçta, rakip oyuncuya kramponla saldırdı

09 Kasım 2021 12:13
Bursa'nın İnegöl ilçesinde oynanan İnegöl Mobilyaspor-Gürsu Kazıklıspor maçında futbolcular arasında kavga çıktı.
Maç, 3 kırmızı kartın çıktığı gergin bir ortamda oynandı.
Mobilyaspordan takım kaptanı Alican Karaağaç rakibine müdahalesi sonucu direk kırmızı kart ile oyun dışı kalarak takımını 10 kişi bıraktı.
90+3 dakikada oyundan çıkan Burak Işıklar kulübeden saha içine girerek rakip takımın oyuncusu Melik Taşkesen'e ayağından çıkardığı kramponla saldırdı. Saldırı sonucu yaralanan futbolcu Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tansiyonu yüksek maçı deplasmanda 4-1 kazanan Kazıklıspor 3 puan aldı.
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