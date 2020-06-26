3 kez uzaklaştırma kararı aldıran kadın: Boşanmak istiyorum, sonuç alamıyorum; beni tehdit ediyor

Niğde’de yaşayan 2 çocuk annesi Seda Akkoyun, uzaklaştırma kararını üç kez ihlal eden boşanmak istediği erkek H.A.'nın gece yarısı ailesinin evine gelerek tehdit ettiğini belirtip yardım istedi.

Niğde’de yaşayan 2 çocuk annesi Seda Akkoyun’un ANKA’ya anlattıklarına göre boşanmak istediği eşi H. A. tarafından tehdit ediliyor. Uzaklaştırma kararının 3 kez ihlal eden H. A., Akkoyun’un kız kardeşiyle bir parkta buluştu ve aileyi tehdit etmeyi sürdürdü. En son H.A. ailenin İlhanlı Mahallesi’ndeki evine gitti ve burada karşılıklı küfürleşmenin ardından kavga çıktı.

Akkoyun, eşi H. A. hakkında şu iddialarda bulundu: “Boşanmaya çalışıyorum bir sonuç alamadım ve şiddet görüyorum tehdit ediliyorum. Benim sesimi ölünce duymanızı istemiyorum. Bıçakla saldırıya uğradım, darp edildim, alkolik ve uyuşturucu bağımlısı. Polise defalarca şikayette bulunmama rağmen beni koruyan olmadı.”