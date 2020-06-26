T24 LogoT24 Logo
Haberler

3 kez uzaklaştırma kararı aldıran kadın: Boşanmak istiyorum, sonuç alamıyorum; beni tehdit ediyor

26 Haziran 2020 12:02

Niğde’de yaşayan 2 çocuk annesi Seda Akkoyun, uzaklaştırma kararını üç kez ihlal eden boşanmak istediği erkek H.A.'nın gece yarısı ailesinin evine gelerek tehdit ettiğini belirtip yardım istedi.

Niğde’de yaşayan 2 çocuk annesi Seda Akkoyun’un ANKA’ya anlattıklarına göre boşanmak istediği eşi H. A. tarafından tehdit ediliyor. Uzaklaştırma kararının 3 kez ihlal eden H. A., Akkoyun’un kız kardeşiyle bir parkta buluştu ve aileyi tehdit etmeyi sürdürdü. En son H.A. ailenin İlhanlı Mahallesi’ndeki evine gitti ve burada karşılıklı küfürleşmenin ardından kavga çıktı.

Akkoyun, eşi H. A. hakkında şu iddialarda bulundu: “Boşanmaya çalışıyorum bir sonuç alamadım ve şiddet görüyorum tehdit ediliyorum. Benim sesimi ölünce duymanızı istemiyorum. Bıçakla saldırıya uğradım, darp edildim, alkolik ve uyuşturucu bağımlısı. Polise defalarca şikayette bulunmama rağmen beni koruyan olmadı.”

ETİKETLER

habervideoyardımkadınerkektehditboşanmak istediğiseda akkoyunniğde

Diğer Videolar

800 yıllık tarihi Ulu Cami’nin bahçesini çöplüğe çevirdiler

Amanos Dağları'nda dünyanın en pahalı 'trüf' mantarını buldular; kilosu 3 bin Euro...

ABD polisinden 8 yaşındaki çocuğa ters kelepçeyle gözaltı

Büfelerin önüne bırakılan ekmekleri çaldılar

"Acun Ilıcalı resmi adımı attı; Netflix'e rakip olacak"

Belarus’taki protestolar 2. gününde

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Polisten vatandaşlara o kişiler için uyarı: Dikkat!...

Murat Karayalçın’dan 'Muharrem İnce' yorumu: Bu bir şantaj...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Almanya'nın Türkiye'ye seyahat uyarısını kısmi olarak kaldırmasının nedeni ortaya çıktı...

Yerel seçimde Binali Yıldırım'ı ve Mehmet Özhaseki'yi önde gösteren ORC'nin...

Bilim insanları Koronavirüs'e karşı korumada 14 farklı maskeyi test etti;...

Kulis: Kamu bankaları mevduat faizini yukarı çekti...

Erdoğan'dan Babacan'a: IMF bizden borç istedi, verin dedim; o zaman...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Siyaset iletişimcisi Necati Özkan’dan gençlere tüyolar: İyi yetişmiş gençler siyasete...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Polisten vatandaşlara o kişiler için uyarı: Dikkat!...

Murat Karayalçın’dan 'Muharrem İnce' yorumu: Bu bir şantaj...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24