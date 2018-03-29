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3 kadın, beğendikleri adamı kaçırmaya çalıştı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı!

29 Mart 2018 18:06

Hangzhou kentinde yaşanan akılalmaz olayda, 20'li yaşlarda olduğu belirtilen 3 kadın bar çıkışında taksi beklemeye başladı. Kadınlar, kız arkadaşıyla birlikte araç bekleyen bir adamı fark etti. O sırada gelen bir taksiyi durduran üçlü, adamı da taksiye bindirmeye çalıştı. Ne olduğunu şaşıran adam kadınlara karşı koymaya çalışırken, yanındaki kız arkadaşı ise durumu barın önündeki korumalara haber verdi. Koruma kadınlara müdahale ederken, kadınların arkadaşı olduğu belirtilen bir adam da olaya dahil oldu. Yaşanan arbedede koruma yaralanırken, olay yerine gelen polis üç kadın ve arkadaşları olan adamı gözaltına aldı. Kadınlar verdikleri ifadede adamın çok yakışıklı olduğunu ve beraber zaman geçirmek istediklerini söylerken, olay nedeniyle 47 dolar para cezası ve yedi gün hapis cezası aldı. Kavgaya karışan arkadaşlarına ise 80 dolar para cezası uygulandı. Kaynak: Posta

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