3 Haziran haftası vizyona giren filmler/ Yaz kampı - Fragman

Dört Amerikalı öğrenci İspanya'nın kuzeyindeki bir yaz kampına, çocuklara İngilizce öğretmek üzere gelmişlerdir. Çocukların kampa katılmasından önce zaman geçiren gençler, bir yandan birbirlerini tanımaya çalışmaktadırlar. Ancak ormanın içinde birçok olumsuzlukla da mücadele etmektedirler. Çocukların gelmesine kısa bir süre kala öğrenciler arasında garip bir salgın baş gösterir. Salgından etkilenenler bir anda öfke buhranına tutularak tam bir caniye dönüşmektedir, ancak bir süre sonra normal hallerine geri döndüklerinde o anlara dair hiçbir şey hatırlamamaktadırlar. Ancak bu tehdit sürdüğü sürece hiçbiri tam anlamıyla güvende olmayacaktır. Vizyon Tarihi: 03 Haziran 2016 / Yapımı : 2015 - ABD , İspanya / Tür : Korku / Süre: 81 Dak. / Yönetmen : Alberto Marini / Oyuncular : Maiara Walsh , Jocelin Donahue , Diego Boneta , Andrés Velencoso , Xavier Capdet / Senaryo : Alberto Marini , Danielle Schleif