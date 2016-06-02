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3 Haziran haftası vizyona giren filmler/ Warcraft: İki dünyanın ilk karşılaşması - Fragman

02 Haziran 2016 17:10

Azeroth gezegenindeki insan düzeni tehdit altındadır, nitekim Draenor'da yaşayan orklar, soylarının tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalınca Kara Geçit'ten geçerek insanların dünyasına gelmeye başlarlar. İnsanların önderi Anduin Lothar (Travis Fimmel) ve orkların önderi Durotan (Toby Kebbell), her iki halkın geleceğini belirleyecek bir noktaya geleceklerdir. Vizyon Tarihi: 03 Haziran 2016 / Yapımı : 2016 – ABD / Tür : Aksiyon , Fantastik , Macera / Yönetmen : Duncan Jones / Oyuncular : Travis Fimmel , Robert Kazinsky , Paula Patton , Ben Foster , Toby Kebbell / Senaryo : Duncan Jones , Charles Leavitt / Yapımcı : Charles Roven , Jon Jashni

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Warcraft: İki dünyanın ilk karşılaşmasıvizyona giren filmler

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