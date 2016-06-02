3 Haziran haftası vizyona giren filmler/ Vurgun - Fragman

Jim Stone (Nicolas Cage) ve David Waters (Elijah Wood) Los Angeles Polis Departmanı kanıt dairesinde çalışan iki polis memurudur. Stone, bir uyuşturucu patronuyla bağlantılı oldukça yüksek meblağda kefaret makbuzu bulur ve iki ortak, paranın kaynağını araştırmaya başlar. Vizyon Tarihi: 03 Haziran 2016 / Yapımı : 2016 - ABD , İngiltere / Tür : Gerilim , Suç / Süre: 93 Dak. / Yönetmen : Alex Brewer, Benjamin Brewer / Oyuncular : Nicolas Cage , Elijah Wood , Jerry Lewis , Steven Williams , Sky Ferreira / Senaryo : Adam Hirsch , Benjamin Brewer / Yapımcı : Arianne Fraser , Molly Hassell