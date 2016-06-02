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3 Haziran haftası vizyona giren filmler/ Sen benimsin- Fragman

02 Haziran 2016 16:37

Tanınmış bir rock yıldızı olan Marianne Lane (Tilda Swinton), yönetmen sevgilisi Paul (Matthias Schoenaerts) ile birlikte Sicilya'nın güneyinde kalan, gözlerden uzak bir İtalyan adası olan Pantelleria'da tatil yapmaktadır. Ancak bu huzurlu ortamları, Marianne'in eski bir arkadaşı Harry (Ralph Fiennes) ve kızı Penelope'nin (Dakota Johnson) gelişiyle bozulacak, kıskançlık ve tutku dolu bir ilişki sarmalı hepsi için tehlikeli sonuçlar doğuracaktır. Vizyon Tarihi: 03 Haziran 2016 / Yapımı : 2015 - Fransa , ABD , İngiltere / Tür : Dram , Gizem , Suç / Süre: 120 Dak. / Yönetmen : Luca Guadagnino / Oyuncular : Ralph Fiennes , Tilda Swinton , Dakota Johnson , Matthias Schoenaerts , Lily McMenamy / Senaryo : David Kajganich , Alain Page / Yapımcı : Michael Costigan , Luca Guadagnino

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Sen Benimsin - Fragmanvizyona giren filmler

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