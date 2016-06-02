3 Haziran haftası vizyona giren filmler/ Evrim - Fragman

10 yaşındaki Nicolas (Max Brebant), sadece kadın ve erkek çocukların bulunduğu gözlerden uzak bir sahil kasabasında yaşamaktadır. Kadınlar saçlarını aynı şekilde bağlayıp aynı kıyafetleri giymektedir, çocuklar ise hep Nicolas'nın yaşıtıdır. Bir gün denizde karşılaştığı ceset yaşadığı dünyayı ve içinde bulunduğu ortamı sorgulamasına ve başka yerlerde hayatın nasıl olduğunu merak etmesine yol açar. Bu esnada kendisi gibi çocuklarla birlikte hastaneye kaldırılır ve bazı testler uygulanır. İçinde bulunduğu çıkmazdan onu çıkaracak yardım, genç hemşire Stella'dan (Roxane Duran) gelecektir. Vizyon Tarihi: 03 Haziran 201 / Yapımı : 2015 – Fransa / Tür : Dram , Gizem , Korku / Süre: 81 Dak. / Yönetmen : Lucile Hadzihalilovic / Oyuncular : Julie-Marie Parmentier , Roxane Duran , Nathalie Legosles , Max Brebant / Senaryo : Lucile Hadzihalilovic , Alanté Kavaïté