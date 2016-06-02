3 Haziran haftası vizyona giren filmler/ Benim çılgın düğünüm 2 - Fragman

Toula Portokalos (Nia Vardalos), turizm acentesi ve kuru temizlemecinin kapanmasının ardından babasının ilk açtığı Yunan restoranında çalışmaya devam etmektedir. Kızı Paris büyümüş ve üniversite çağına gelmiştir. Ailesinin baskısından kurtulabilmek için başka bir şehirde okumayı düşünmektedir. Bu sırada Toula'nın annesi Maria ve babası Gus'ın evlilik belgelerinin rahip tarafından imzalanmadığı için geçerli olmadığı anlaşılır. Şimdi bütün aile, bir öncekinden çok daha büyük bir düğün için yeniden bir araya gelecektir. Vizyon Tarihi: 03 Haziran 2016 / Yapımı : 2016 – ABD / Tür : Komedi / Süre: 94 Dak. / Yönetmen : Kirk Jones / Oyuncular : Nia Vardalos , John Corbett , Elena Kampouris , Michael Constantine , Lainie Kazan / Senaryo : Nia Vardalos / Yapımcı : Tom Hanks , Rita Wilson