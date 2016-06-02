3 Haziran haftası vizyona giren filmler/ Arama motoru - Fragman

Her biri kendi halinde ve kendi derdine düşmüş bir kasaba halkıyla onların arayışları sayesinde yolunu bulmaya çalışan bir gencin hikayesi anlatılıyor. 76 yaşında bir eş bulmak isteyen Musa Dede'den, babasından kalan Sefil lakabından kurtulmak isteyen Hasan'a, define bulmayı kafaya takan Kanunsuz'dan, seçimlerden önce söz verdiği suyu bulabilmek için kasabanın altını üstüne getiren belediye başkanına kadar birçok insan arayış içindedir. Bilgisayar ve internet bağlantısına sahip girişimci ruhlu genç Sırrı ise, köylünün arayışlarını paraya çevirerek, internette tanıştığı aşkını görebilmenin hesaplarını yapmaktadır. Konya’nın Hüyük ilçesinin Çavuş köyünde 4 haftada çekilen filmde tamamen o yörede yaşayan halktan amatör oyuncular yer aldı. Vizyon Tarihi: 03 Haziran 2016 / Yapımı : 2015 – Türkiye/ Tür : Komedi/ Yönetmen : Atalay Taşdiken / Senaryo : Atalay Taşdiken