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3. havalimanı işçileri: Şantiye açık cezaevi gibi

03 Ekim 2018 15:54

İstanbul'un üçüncü havalimanı inşaatında çalışan işçilerin daha iyi çalışma koşulları talebiyle başlattıkları protesto eylemlerinin üzerinden iki hafta geçti. İnşaatı yürüten ana firma İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş, protesto eylemlerinin başlamasından bu yana koşullarda düzeltme yaptıklarını belirtiyor. Ancak işçiler servis alanlarında yağmurdan korunmaları için yapılan barınakların dışında koşullarda pek bir değişim olmadığını söylüyor. Havalimanı şantiyesinde yapılan protesto gösterilerinin ardından yaklaşık 600 kişi gözaltına alınmış, bu kişilerden işçi ve sendika görevlisi 24 kişi tutuklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde 3 işçinin daha tutuklanmasıyla, tutuklu sayısı 27'ye yükselmişti. Kaynak: (BBC Türkçe)

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