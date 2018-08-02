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3 gündür mahsur olan yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı

02 Ağustos 2018 15:44

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, iki bahçe duvarı arasındaki boşlukta 3 gündür mahsur olan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Mezbaha Caddesi'nde meydana geldi. Mahallede oturan kadınlar, itfaiyeyi arayıp, iki bahçe duvarı arasında bulunan 7- 8 metre derinliğindeki boşluktan 3 gündür kedi sesi geldiğini belirterek yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yavru kedi kurtarıldı. Yavru kedi, veteriner kontrolünün ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi.

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