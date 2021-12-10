3 evin balkon perdesini ateşe veren şüpheliyi güvenlik kamerası yakalattı

Denizli'de, zemin katta bulunan 3 ayrı evin balkon perdeleri ateşe verildi. Yangınların kundaklama sonucu çıktığını üzerinde duran polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen bir kişinin evin balkon perdesini çakmakla ateşe verip, kundakladığı belirlendi. Polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.



Öte yandan, daha önce de sokaklardaki hurda otomobilleri kundakladığı öğrenilen şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.