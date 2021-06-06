T24 LogoT24 Logo
Haberler

3 dil bilen rehber, pazarda peynir satıyor: Pandemide mesleğimi yapmam imkansız duruma geldi

"1995 yılından bu yana 3 dilden Fransızca, İspanyolca ve İngilizce’den rehberlik yapıyordum"

06 Haziran 2021 12:28

Niğde’de tur rehberliği yapan, 3 dil bilen 50 yaşındaki Adem Odabaşı isimli vatandaş pandemiden dolayı turlar iptal olunca pazarda peynir satmaya başladı.

2019 yılında başlayan pandemiden dolayı turların iptal olduğunu belirten Tur Rehberi Adem Odabaşı pandemiden dolayı turlar iptal olduğunu o günden beri pazarlarda kendi yaptıkları peynirleri sattıklarını söyledi.

Adem Odabaşı “Benim gençliğim Fransa’da geçti 20 yaşına kadar. 1995 yılından bu yana 3 dilden Fransızca, İspanyolca ve İngilizce’den rehberlik yapıyordum. 2019 yılında Koronavirüs olayı çıktı. Bize kadarda ulaştı ondan sonrada dünya çapında turlar iptal. Uçaklar iptal. Bu nedenle rehberlik mesleği imkansız bir duruma geldi. Bizde en doğal şekilde kendi ürettiğimiz peynirleri piyasaya sürüyoruz. Pazara çıktığımda başarılı bir şekilde işimizi yürütüyoruz. 2019 yılının Mart ayından sonra kapanma maske olayı başladı. Bu nedenle turizm turları tek tek iptal oldu. Bizde bir şekilde ekmek parasını bir yerde çıkarmak zorundayız. Aşılanmış personelle turizm yürütülür mü zannedersem bu yönde ilerleme çalışılıyor. Ne kadar başarılı olur onu tahmin etmek zor. Ama ben her şeye hazırlıklıyım 2023’e kadar bu şekilde peynir satmaya kendimi hazır hissediyorum” ifadelerini kullandı. 

Kaynak: İHA

pandemipazarrehberdillisan

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Temmuz 2021

Çanakkale Boğazı'nda korkutan görüntü: 17 metrede müsilaj

Atatürk Orman Çiftliği'nde yangın

Alanya'da barlar sokağında maske zorunluluğu

Canlı yayında tansiyon yükseldi, Berhan Şimşek ile Tacettin Kutay birbirine girdi

İstanbul Havalimanı’nda bayram dönüşü hareketliliği

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24