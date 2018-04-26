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3 dakikada 315 gram acı biber yedi

26 Nisan 2018 20:47

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında Acı Biber Yeme Yarışması yapıldı. Biberin acısıyla yanan yarışmacıları protokol üyelerinin su dökerek serinlettiği yarışmanın birincisi 3 dakikada 315 gram acı biber yiyen Hasan Özdil oldu. Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında Acı Biber Yeme Yarışması yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki yarışma öncesi, jüri üyeleri tarafından hassas terazide tartılan biberler, yarışmacılara teslim edildi. Yarışmada 1'i kadın 18 yarışmacı iki grupta mücadele etti. Yarışmacılara acı biberin yanında domates ve ayran verildi.

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